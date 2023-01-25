Нігерійський форвард Оларенваджу Кайоде, який належить Шахтарю, найближчим часом перейде в Умранієспор, повідомляє Ajansspor.

Зоря може підписати екс-форварда Шахтаря з Європи

29-річний нападник вже погодив умови особистого контракту з аутсайдером турецької Суперліги.

Нагадаємо, Кайоде перейшов у Шахтар з Манчестер Сіті на правах оренди у березні 2018 року. Через чотири місяці "гірники" викупили форварда у "містян" за 3 мільйони євро. У складі донеччан Оларенваджу провів 24 матчі, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Далі були оренди в Туреччину – Газішехір та Сівасспор. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

До слова, Умранієспор після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини останнім, набравши 14 очок.

Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий