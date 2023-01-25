Луганці продовжують шукати підсилення для своєї команди.

Український форвард Денис Почапський перебуває на перегляді в Зорі, повідомляє Telegram-канал Zoryafc.com.

Зоря здобула перемогу у другому спарингу за день – кіпер болгарського Септемврі зганьбився метеликом поміж ніг

18-річний нападник належить польському клубу Хойнічанка, який виступає у Першій лізі.

Нагадаємо, Почапський – вихованець Шахтаря. Грав за U-17 та U-19 донецького клубу і покинув "гірників" у липні 2021 року.

До слова, на зимову паузу Зоря пішла на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

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