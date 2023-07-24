Іспанський клуб тривалий час намагається вмовити український клуб відпустити до їхніх лав 26-річного форварда. Керівництво Жирони постійно вигадує якісь варіанти, щоб врешті-решт завершити трансфер.

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Як стало відомо "Футбол24", важливою складовою трансферу Артема Довбика в іспанську команду мав стати Микола Кухаревич. Жирона пропонувала віддати його в оренду СК Дніпро-1 з правом викупу. Права на Кухаревича належать Труа, який входить до City Football Group. До слова, нападник в минулому сезоні виступав на правах оренди в шотландському Хіберніані, де у 15 матчах забив 5 голів. Французький клуб взагалі не розраховує на Кухаревича і не проти продати його. Втім, український клуб такий обмін не влаштував.

Раніше була інформація, що СК Дніпро-1 оцінює Довбика у 15 мільйонів євро. Однак іспанському клубу ще доведеться окремо домовлятися з данським Мідтьюлланом, якому належать 50% прав на гравця.

Нагадаємо, що Артем Довбик нещодавно продовжив свою угоду з "дніпрянами" до 30 червня 2025 року. В сезоні 2022/23 нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи.

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