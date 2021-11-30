"Я дуже задоволений своїми виступами і виступами команди. Я в Металісті не з початку сезону, але мене дуже тепло тут прийняли. Власне це і допомогло мені відразу забивати. Відчуваю себе дуже комфортно. Наше завдання – перемагати в кожній грі. Перед тим як переїхати до Харкова я стежив за командою. Це допомогло мені швидше адаптуватися.

Форвард Металіста готовий перейти в Шахтар – бомбардир озвучив умову трансферу

Перша ліга – це нелегкий турнір. Важливо, що ми змогли створити не лише команду, а й справжній колектив. Можна сказати сім'ю. Це допомогло нам бути вгорі турнірної таблиці. Я поважаю український футбол і українських футболістів. Тут не тільки фізична готовність виходить на перший план. Тут багато технічних гравців, протистояти яким дуже складно.

Звичайно, я стежу за УПЛ, оскільки тут грали і грають багато бразильців. У Прем'єр-лізі виступають дві команди топ-рівня – Динамо і Шахтар. У минулому тут виблискував і Металіст. Наше головне завдання зараз – виграти Першу лігу.

Не можу сказати, що в УПЛ ми відразу покажемо захмарний рівень гри, так як там зовсім інші команди. Ми, в будь-якому випадку, добре підготуємося і підсилимося кількома гравцями", – сказав Пейшото у коментарі YouTube-каналу "Перша ліга".

Нагадаємо, на зимову паузу Металіст пішов у статусі лідера Першої ліги – команда Олександра Кучера набрала 53 очки і на 11 пунктів випереджає Кривбас, який йде другим.

Перша ліга: Металіст здолав Оболонь в останньому матчі року – Пейшото знову забив