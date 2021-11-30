"Я очень доволен своими выступлениями и выступлениями команды. Я в Металлисте не с начала сезона, но меня очень тепло здесь приняли. Собственно это и помогло мне сразу забивать. Чувствую себя очень комфортно. Наша задача – побеждать в каждой игре. Перед тем как переехать в Харьков я следил за командой, что помогло мне быстрее адаптироваться.

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Первая лига – это нелегкий турнир. Важно, что мы смогли создать не только команду, но и настоящий коллектив. Можно сказать семью. Это помогло нам быть наверху турнирной таблицы. Я уважаю украинский футбол и украинских футболистов. Здесь не только физическая готовность выходит на первый план. Здесь много технических игроков, противостоять которым очень сложно.

Конечно, я слежу за УПЛ, так как здесь играли и играют многие бразильцы. В Премьер-лиге выступают две команды топ-уровня – Динамо и Шахтер. В прошлом здесь сверкал и Металлист. Наша главная задача сейчас – выиграть Первую лигу.

Не могу сказать, что в УПЛ мы сразу покажем заоблачный уровень игры, потому что там совсем другие команды. Мы, в любом случае, хорошо подготовимся и усилимся несколькими игроками", – сказал Пейшото в комментарии YouTube-каналу "Перша ліга".

Напомним, на зимнюю паузу Металлист пошел в статусе лидера Первой лиги – команда Александра Кучера набрала 53 очка и на 11 пунктов опережает идущий вторым Кривбасс.

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