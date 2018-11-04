Форвард К'єво Джаккеріні відзначився курйозним автоголом – фейл дня

В матчі 11 туру Серії А К'єво – Сассуоло гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Другий гол у поєдинку вийшов надзвичайно курйозним.

Вже в компенсований арбітром час до другого тайму матчу К'єво – Сассуоло форвард веронців Еммануеле Джаккеріні став автором курйозного взяття воріт, щоправда, власних.

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Після удару Доменіко Берарді фактично впритул голкіпер К'єво Стефано Соррентіно неймовірним чином відбив м'яч. Проте що не вдалося Берарді – вдалося Джаккеріні. Нападник опинився не в тому місці не в той час і, намагаючись скинути м'яч голкіперу, курйозно вразив власні ворота. Матч завершився з рахунком 0:2 на користь Сассуоло.

До слова, К'єво в 11 матчах здобув лише 2 пункти та посідає останнє місце в Серії А, маючи активі мінус 1 очко через санкції.

У своїй кар'єрі Еммануеле Джаккеріні виступав за Наполі, Ювентус, Болонью, Сандерленд та інші клуби. Провів 29 матчів за національну збірну Італії.