19-річний нападник "левів" Ростислав Лях найближчим часом приєднається до Луго, стверджує Champion.

Вихованець Шахтаря підписав контракт з іспанським клубом

Сума трансферу складе близько 300 тисяч євро. Карпати запросили вихованця закарпатського футболу у 2019 році. Лях встиг провести за львівський клуб 11 офіційних матчів, результативними діями не відзначався.

Додамо, що за Луго раніше виступали й інші екс-гравці Карпат – захисники Василь Кравець та Орест Лебеденко.

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