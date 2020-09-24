Форвард Карпат продовжить кар'єру в Іспанії – колишній клуб Кравця та Лебеденка зробив щедру пропозицію, – ЗМІ
21:03 - Читать на русском
Карпати зможуть непогано заробити на продажу зірок нинішнього молодого складу.
19-річний нападник "левів" Ростислав Лях найближчим часом приєднається до Луго, стверджує Champion.
Вихованець Шахтаря підписав контракт з іспанським клубом
Сума трансферу складе близько 300 тисяч євро. Карпати запросили вихованця закарпатського футболу у 2019 році. Лях встиг провести за львівський клуб 11 офіційних матчів, результативними діями не відзначався.
Додамо, що за Луго раніше виступали й інші екс-гравці Карпат – захисники Василь Кравець та Орест Лебеденко.
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