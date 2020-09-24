19-летний нападающий "львов" Ростислав Лях ближайшее время присоединится к Луго, утверждает Champion.

Воспитанник Шахтера подписал контракт с испанским клубом

Сумма трансфера составит около 300 тысяч евро. Карпаты пригласили воспитанника закарпатского футбола в 2019 году. Лях успел провести за львовский клуб 11 официальных матчей, результативными действиями не отличался.

Добавим, что за Луго ранее выступали и другие экс-игроки Карпат – защитники Василий Кравец и Орест Лебеденко.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України