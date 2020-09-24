Форвард Карпат продолжит карьеру в Испании – бывший клуб Кравца и Лебеденко сделал щедрое предложение, – СМИ
20:52 - Читати українською
Карпаты смогут неплохо заработать на продаже звезд нынешнего молодого состава.
19-летний нападающий "львов" Ростислав Лях ближайшее время присоединится к Луго, утверждает Champion.
Воспитанник Шахтера подписал контракт с испанским клубом
Сумма трансфера составит около 300 тысяч евро. Карпаты пригласили воспитанника закарпатского футбола в 2019 году. Лях успел провести за львовский клуб 11 официальных матчей, результативными действиями не отличался.
Добавим, что за Луго ранее выступали и другие экс-игроки Карпат – защитники Василий Кравец и Орест Лебеденко.
Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter