Нападник Інгульця Майкл Гопе Стефен покинув клуб з Петрового, повідомляє у своєму Твіттері журналіст Адеподжу Тобі Самуель.

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22-річний футболіст повернувся до Нігерії і виступатиме за свій колишній клуб – Віккі Турістс.

Нагадаємо, Гопе приєднався до команди Сергія Лавриненка у липні 2021-го у статусі вільного агента. У сезоні-2021/22 він провів за петровців 17 матчів, в яких забив 2 голи. Його контракт з Інгульцем розрахований до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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