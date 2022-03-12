Нападающий Ингульца Майкл Гопе Стефен покинул клуб из Петрово, сообщает в своем Твиттере журналист Адеподжу Тоби Самуэль.

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22-летний футболист вернулся в Нигерию и будет выступать за свой бывший клуб – Викки Туристс.

Напомним, Гопе присоединился к команде Сергея Лавриненко в июле 2021-го в статусе свободного агента. В сезоне-2021/22 он провел за петровцев 17 матчей, в которых забил 2 гола. Его контракт с Ингульцом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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