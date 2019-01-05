toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Форвард Еспаньйола Баптістао був освистаний у матчі проти Леганеса та заплакав після заміни

09:52 316 Читать на русском
Форвард Еспаньйола Баптістао був освистаний у матчі проти Леганеса та заплакав після заміни
Лео Баптістао / Соцмережі

Нападника Еспаньйола Лео Баптістао освистали власні вболівальники.

Незважаючи на перемогу Еспаньйола над Леганесом з рахунком 1:0, вболівальники каталонського клубу були незадоволені реалізацією нападника їхньої команди Лео Баптістао.

Леванте в меншості вирвав нічию з Жироною, Леганес без Луніна поступився Еспаньйолу: 18 тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

Футболіст мав три реальних шанси, аби забити гол у ворота конкурента Андрія Луніна, але так і не зміг відзначитись та був замінений на 88-ій хвилині.

Еспаньйол – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Під час заміни вболівальники Еспаньйола освистали футболіста, а сам Баптістао, сівши на лаву для запасних, не зміг стримати сліз.

Іспанія18 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Леганес: П'ятниця 04 січня 2019

Еспаньйол
Матч завершено
1 : 0
Леганес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Лео Баптістао Лео Баптістао Еспаньйол Еспаньйол Еспаньйол - Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
49
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук