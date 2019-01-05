Форвард Еспаньйола Баптістао був освистаний у матчі проти Леганеса та заплакав після заміни

Нападника Еспаньйола Лео Баптістао освистали власні вболівальники.

Незважаючи на перемогу Еспаньйола над Леганесом з рахунком 1:0, вболівальники каталонського клубу були незадоволені реалізацією нападника їхньої команди Лео Баптістао.

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Футболіст мав три реальних шанси, аби забити гол у ворота конкурента Андрія Луніна, але так і не зміг відзначитись та був замінений на 88-ій хвилині.

Еспаньйол – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Під час заміни вболівальники Еспаньйола освистали футболіста, а сам Баптістао, сівши на лаву для запасних, не зміг стримати сліз.