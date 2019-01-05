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Еспаньйол – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

09:39 135 Читать на русском
Еспаньйол – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Борха Іглесіас / ФК Еспаньйол

У матчі 18 туру Ла Ліги Еспаньйол завдяки курйозному голу переміг Леганес. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Іспанія. Ла Ліга, 18 тур

Еспаньйол – Леганес – 1:0

Гол: Іглесіас, 9

Вилучення: Гумбау, 90+1

Леванте в меншості вирвав нічию з Жироною, Леганес без Луніна поступився Еспаньйолу: 18 тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

Еспаньйол у матчі 13 туру Ла Ліги вдома приймав Леганес. Український голкіпер Андрій Лунін знову не вийшов у старті. А сам поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів завдяки епічному голу Борхи Іглесіаса на 9-й хвилині зустрічі.

Іспанія18 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Леганес: П'ятниця 04 січня 2019

Еспаньйол
Матч завершено
1 : 0
Леганес
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Іспанія Відеоновини Еспаньйол Еспаньйол Еспаньйол - Леганес Леганес Леганес
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