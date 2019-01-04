Леванте в меншості вирвав нічию з Жироною : 18 тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

В матчі 18 туру Ла Ліги Леванте на останніх хвилинах врятував нічию у грі з Жироною. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 18 тур

Леванте – Жирона – 2:2

Голи: Моралес, 58, Коке, 86 – Порту, 31, А. Гарсія, 72

Вилучення: Коке, 86

Леванте врятував нічию у грі з Жироною. В першому таймі гості вийшли вперед в рахунку завдяки голу Порту, однак по перерві Моралес зробив рахунок нічийним. Однак після вилучення Поштіго Алейш Гарсія вивів жиронців вперед, але Коке на останніх хвилинах врятував нічию для Леванте.

Жирона та Леванте набрали по 23 очки і команди розташувались на 8 та 9 місцях.