Леванте в меншості вирвав нічию з Жироною : 18 тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

Португалія — 22:20 58
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Моурінью може повернутися на Батьківщину – у послугах Жозе зацікавлена Бенфіка
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Манчестер Сіті – Ліверпуль: як Компані лайливо обізвав Салаха, суддя "симулював", а героя надихнула таємнича красуняАнглія — 19:08 2104
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Кубок Азії-2019: розмаїття знаменитих тренерів, шанси фаворитів і "темні конячки" турніруСвіт — 18:00 682
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"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у МалагуІспанія — 16:28 2890
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Дентінью, Бутко та ще 5 футболістів, яким варто покинути ШахтарСергій Тищенко — 14:00 8193
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