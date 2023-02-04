Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за Аль-Вехду, може перебратися у турецьку Суперлігу. За інформацією Transfer Merkezi, на 27-річного гравця всерйоз розраховує Анкарагюджю.

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Джерело стверджує, що турецький клуб, за який свого часу вже виступав Жерсон, зацікавлений у повноцінному трансфері футболіста. Жодних фінансових деталей не повідомляється.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо влітку 2019 році, але через свій складний характер став фігурантом низки скандалів і не зумів закріпитися в Києві. Відтоді виступав у орендах за французький Труа, турецькі Анкарагюджю та Еюпспор і саудівську Аль-Вахду.

Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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