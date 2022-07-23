Шахтар розписав яскраву нічию з Фортуною у першому літньому спарингу. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Донеччани на старті несподівано пропустили двічі, але зібрались й оформили камбек. До перерви відзначились Сікан і Степаненко, а після – Очеретько.

Шахтар розписав яскраву нічию в дебютному матчі Йовічевіча – 6 голів, камбек після провалу, кадрові експерименти

Фортуна після кількох гострих нагод все ж зрівняла рахунок на 69 хвилині. Більше колективи не забивали. Ігор Йовічевіч дебютував на чолі Шахтаря з яскравої мирової.