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Форсберг: Німці святкували перемогу перед лавкою Швеції – так не треба робити

10:27 424 Читать на русском
Форсберг: Німці святкували перемогу перед лавкою Швеції – так не треба робити
Еміль Форсберг / Фото: соцмережі

Хавбек збірної Швеції Еміль Форсберг поділився враженнями від матчу проти Німеччини.

"Думаю, кожен може прочитати по наших обличчях, як це було боляче. Було дійсно важко прийняти цю поразку. Ми провели чудову гру, дуже добре оборонялися і мали можливості забити. Але важко програвати, навіть граючи проти однієї з кращих команд світу. Сьогодні ми грали краще, ніж в попередній зустрічі, і це позитивний момент. Тепер потрібно провести матч ще краще проти Мексики.

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Німці побігли до нашої лавки і почали святкувати прямо навпроти неї. Так не потрібно було робити, але після цього вони підійшли і вибачилися.

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Після матчу тренер нічого не сказав. Було боляче що-небудь говорити, ми просто мовчали і не намагалися особливо щось говорити, тому що сподівалися не програти сьогодні.

Завтра ми почнемо готуватися до наступної гри. Мені здається, у нас буде більше володіння м'ячем в матчі з Мексикою. Ми зіграємо краще. У нас хороші шанси пройти далі, але нам потрібно краще розпоряджатися м'ячем, ніж сьогодні", – сказав футболіст порталу Чемпіонат.

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ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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Теги
ЧС 2018 Німеччина - Швеція Швеція Швеція Еміль Форсберг Еміль Форсберг
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