Форсберг: Немцы праздновали победу перед лавкой Швеции – так не надо делать

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился впечатлениями от матча против Германии.

"Думаю, каждый может прочитать по нашим лицам, как это было больно. Было действительно трудно принять это поражение. Мы провели отличную игру, очень хорошо оборонялись и имели возможности забить. Но трудно проигрывать, даже играя против одной из лучших команд мира. Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущей встрече, и это положительный момент. Теперь нужно провести матч еще лучше против Мексики.

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Немцы побежали к нашей скамейки и начали праздновать прямо напротив нее. Так не нужно было делать, но после этого они подошли и извинились.

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После матча тренер ничего не сказал. Было больно что-либо говорить, мы просто молчали и не пытались особо-то говорить, потому что надеялись не проиграть сегодня.

Завтра мы начнем готовиться к следующей игре. Мне кажется, у нас будет больше владение мячом в матче с Мексикой. Мы сыграем лучше. У нас хорошие шансы пройти дальше, но нам нужно лучше распоряжаться мячом, чем сегодня", – сказал футболист портау Чемпионат.

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