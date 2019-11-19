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Фонсека зустрівся з Папою Римським

14:48 469 Читать на русском
Фонсека зустрівся з Папою Римським
Папа Франциск та Паулу Фонсека / фото із соцмереж

Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який нині очолює італійську Рому, зустрівся з Папою Римським.

Папа Франциск та португальський наставник взяли участь в обіді у Ватикані, організованому Ромою для більш ніж 1000 знедолених людей, про це повідомив сам Фонсека на своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар, з яким по три рази виграв чемпіонат і Кубок України. "

На чолі Роми 46-річний фахівець у поточному сезоні чемпіонату Італії здобув 6 перемог, чотири нічиї та ще двічі програв. Наразі "вовки" перебувають на шостому місці турнірної таблиці Серії А.

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Італія Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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