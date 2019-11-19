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Дуляй: Якби я попросив Фонсеку взяти мене в Рому, він би це зробив

10:41 558 Читать на русском
Дуляй: Якби я попросив Фонсеку взяти мене в Рому, він би це зробив
Ігор Дуляй / фото: Шахтар

Колишній гравець і тренер Шахтаря Ігор Дуляй розповів, чому не залишився в донецькому клубі після відходу Паулу Фонсеки.

"Прийшов новий тренер. Він сказав, що у нього є свої люди. Це повне і законне право Луїша Каштру. Я забрав свої речі і поїхав додому. У мене немає ніякої образи на нього. Чув, що він дуже хороша людина. Звичайно, не очікував, що так буде, але таке життя. Все одно, Шахтар дав мені більше, ніж я йому.

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Коли це все сталося, я приїхав додому. Мені потрібен був час відійти від усього, що сталося. Відпочивати я не вмію. Просто сиджу вдома, проводжу час із своєю сім'єю. Ще дуже багато людей думають, що я працюю в Шахтарі. Але вже починаються питання, дзвінки, пропозиції. Поки вирішив не робити ніяких кроків вперед. Є варіанти, але ще думаю що і як.

Фонсека був упевнений, що я залишуся в штабі нового тренера в Шахтарі. Крім того, у Паулу є своя тренерська команда. Знаю, що якби я попросив Фонсеку взяти мене в Рому, він би це зробив. Але чим би я там займався? Не хочу сказати, що я б заважав, але не захотів витрачати чужі гроші. Я так не можу. Мене так виховали.

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Був дуже здивований стилем роботи Фонсеки. Він кожне тренування відпрацьовував на 100% – постійно був всередині процесу. Є тренери, які просто стоять осторонь і дивляться за тренуванням, а Паулу весь час був на полі", – сказав Дуляй в інтерв'ю Tribuna.com.

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Теги
Луїш Каштру Луїш Каштру Ігор Дуляй Ігор Дуляй Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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