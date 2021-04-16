"На мій погляд, в Амстердамі суперник нам створив більше проблем в обороні. Більшу частину гри з Аяксом ми контролювали. У них дуже талановита команда, але ми добре зіграли в обороні.

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Я ще ніколи не виходив в півфінал Ліги Європи, тому для мене це велика причина для гордості, тим більше ми представляємо Італію. Це гордість і для Роми, ми всі щасливі.

Моє майбутнє? Вихід в півфінал нічого не змінює. Я не знаю, чи залишуся тренером Роми в наступному сезоні. Я завжди говорив, що майбутнє мене мало хвилює. Важливі тільки успіхи Роми. Власники клубу завжди до нас близькі, ми відчуваємо їхню підтримку", – цитує Фонсека Football-italia.

У 1/2 фіналу ЛЄ Рома зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Чинний контракт португальського фахівця з римлянами розрахований до червня 2021-го.

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