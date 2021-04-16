"На мой взгляд, в Амстердаме соперник нам создал больше проблем в обороне. Большую часть игры с Аяксом мы контролировали. У них очень талантливая команда, но мы хорошо сыграли в обороне.

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Я еще никогда не выходил в полуфинал Лиги Европы, поэтому для меня это большая причина для гордости, тем более мы представляем Италию. Это гордость и для Ромы, мы все счастливы.

Мое будущее? Выход в полуфинал ничего не меняет. Я не знаю, останусь ли тренером Ромы в следующем сезоне. Я всегда говорил, что будущее меня мало волнует. Важны только успехи Ромы. Владельцы клуба всегда к нам близки, мы чувствуем их поддержку", – цитирует Фонсека Football-italia.

В 1/2 финала ЛЕ Рома встретится с Манчестер Юнайтед. Действующий контракт португальского специалиста с римлянами рассчитан до июня 2021-го.

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