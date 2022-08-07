Фонсека за лічені хвилини підкорив Лігу 1 – екс-наставник Шахтаря дебютував на чолі Лілля з розгромної перемоги
7 серпня 19:18 - Читать на русском
Лілль без проблем обіграв Осер в рамках 1-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Франція, 1 тур
Лілль – Осер – 4:1
Голи: Андре, 1, Девід, 3, 39,Зедадка, 64 – Шарбоньє, 68
Дебютний матч у чемпіонаті Франції став для Паулу Фонсеки легкою прогулянкою. Перший гол його команда забила вже на 38-й секунді. На 3-й хвилині рахунок вже був 2:0. Лілль просто знищував суперників, ще до перерви забивши третій.
ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр
У другому таймі команди забили ще по одному голу. Повернення в елітний дивізіон виявилося для Осера холодним душем.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter