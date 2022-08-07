Лілль без проблем обіграв Осер в рамках 1-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Франція, 1 тур

Лілль – Осер – 4:1

Голи: Андре, 1, Девід, 3, 39,Зедадка, 64 – Шарбоньє, 68

Дебютний матч у чемпіонаті Франції став для Паулу Фонсеки легкою прогулянкою. Перший гол його команда забила вже на 38-й секунді. На 3-й хвилині рахунок вже був 2:0. Лілль просто знищував суперників, ще до перерви забивши третій.

ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр

У другому таймі команди забили ще по одному голу. Повернення в елітний дивізіон виявилося для Осера холодним душем.