Лилль без проблем обыграл Осер в рамках 1 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Франция, 1 тур

Лилль – Осер – 4:1

Голы: Андре, 1, Дэвид, 3, 39, Зедадка, 64 – Шарбонье, 68

Дебютный матч в чемпионате Франции стал для Паулу Фонсеки легкой прогулкой. Первый гол его команда забила уже на 38-й секунде. На 3-й минуте счет уже был 2:0. Лилль просто уничтожал соперников, еще до перерыва забив третий.

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Во втором тайме команды забили еще по одному голу. Возвращение в элитный дивизион оказалось холодным душем для Осера.