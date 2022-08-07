Фонсека за считанные минуты покорил Лигу 1 – экс-наставник Шахтера дебютировал во главе Лилля с разгромной победы
19:20 - Читати українською
Лилль без проблем обыграл Осер в рамках 1 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Франция, 1 тур
Лилль – Осер – 4:1
Голы: Андре, 1, Дэвид, 3, 39, Зедадка, 64 – Шарбонье, 68
Дебютный матч в чемпионате Франции стал для Паулу Фонсеки легкой прогулкой. Первый гол его команда забила уже на 38-й секунде. На 3-й минуте счет уже был 2:0. Лилль просто уничтожал соперников, еще до перерыва забив третий.
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Во втором тайме команды забили еще по одному голу. Возвращение в элитный дивизион оказалось холодным душем для Осера.
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