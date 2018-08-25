Фонсека: Сегодня были моменты большого футбола

Наставник Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после победы "горняков" в матче с Олимпиком (5:2).

"Мы провели замечательный первый тайм, очень качественный. Пропустили после единственной ошибки, но был динамичный футбол с ускорениями. Во втором тайме снизили темп, однако продолжали создавать моменты.

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Все связано с нашей игрой и самоотдачей футболистов. Сегодня были моменты большого футбола, когда мы не давали сопернику играть и нейтрализовали атаки соперника. Олимпик играет неудобно, но сегодня мы показали хорошую динамику, которой сложно противостоять.

Кайоде пока травмирован. Но Мораес с каждым разом все больше понимает наш футбол и отлично cыгрывается. Он много работает на команду и заслуживает гола.

Команда чувствовала, что прежде всего нужно выиграть сегодняшнюю игру. Я хочу поздравить всех украинцев с праздником. Хотели бы в День Шахтера посвятить нашу победу и болельщикам из Донецка. Мы о них никогда не забываем", – рассказал Фонсека в эфире телеканала Футбол.

Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча