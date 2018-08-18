Фонсека: Сьогодні Бакалов нічим не здивував

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Львовом у 5 турі УПЛ.

"Це була складна гра. ФК Львів небезпечно виходив в контратаку, ми не давали величезних можливостей їм це робити, але пару раз було небезпечно. В будь-якому випадку у Шахтаря завжди була ініціатива. Звичайно, складно грати проти команди, у якої стільки гравців в обороні, за лінією м'яча. Але ми тримали м'яч, вичікували моменти, коли можна було розкрити зони.

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Це заслужена перемога, я нею задоволений. Небезпечний момент Львова? Так, це частина гри. Але Шахтар завжди йшов вперед, не пропустив і вирішив цю проблему. Шахтар постійно атакував, а Львів грав глибоко. Дуже складно розкривати такі команди, які не атакують.

100 матчів за Шахтар? Це всього лише цифра, але я дуже щасливий, в Україні мене добре прийняли і люди мене поважають.

Чи здивував сьогодні чимось Бакалов? Ні, у нього було занадто мало часу, щоб щось змінити", – передає слова Фонсеки Sport.ua.