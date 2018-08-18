Фонсека: Сегодня Бакалов ничем не удивил

Головний тренер Щахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Львовом у 5 турі УПЛ.

"Это была сложная игра. ФК Львов опасно выходил в контратаку, мы не давали больших возможностей им это делать, но пару раз было опасно. В любом случае у Шахтера всегда была инициатива. Конечно, сложно играть против команды, в которой столько игроков в обороне, за линией мяча. Но мы держали мяч, выжидали момента, когда можно было раскрыть зоны.

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Это заслуженная победа, я ею доволен. Опасный момент Львова? Да, это часть игры. Но Шахтер всегда шел вперед, не пропустил и решил эту проблему. Шахтер постоянно атаковал, а Львов играл глубоко. Очень сложно раскрывать такие команды, которые не атакуют.

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100 матчей за Шахтер? Это всего лишь цифра, но я очень счастлив, в Украине меня хорошо приняли и люди меня уважают.

Удивил сегодня чем-то Бакалов? Нет, у него было слишком мало времени, чтобы что-то изменить", – передает слова Фонсеки Sport.ua.