Шахтар обіграв Львів і вийшов у лідери – Бакалов дебютував з поразки

Львів приймав Шахтар у матчі 5 туру УПЛ. Звіт і рахунок зустрічі чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Матч Львів – Шахтар стартував о 17:00. Перед матчем господарі несподівано звільнили тренера Жилмара, в якого виникли проблеми з документами та ФФУ. ФК Львів очолив новий головний тренер. Ходили чутки про Володимира Мазяра, але вони не підтвердились. Напередодні тренування господарів ще й зірвалось через шалену зливу в Місті лева, і новому наставнику довелось компенсувати його відсутність вже в суботу.

Бакалов очолив ФК Львів

Перший негострий, зате цікавий момент трапився на 4-й хвилині. Тейлор на швидкості та техніці обійшов по правому фланзі кількох "гірників", але трохи загрався – Шахтар зумів вибити. Львів вишикував біля своїх воріт масовані редути, і команда Фонсеки відчувала певні труднощі з креативом. Ракицькому вдалось розрізати захист львів'ян дальнім пасом, але Мораєс завозився з м'ячем і не зміг навіть пробити. Перший удар Шахтар завдав на 15-й хвилині. Усе той же Ракицький вирішив здалеку пробити – Бандура взяв м'яч намертво.

Неймовірний шанс втратив Львів на 19-й. Данченко помилився у своєму штрафному, однак Августо, перед яким уже не було воротаря, не зміг прошити захисника – Ракицький вибив з лінії воріт. Майже відразу Марлос покарав господарів за марнотратство, отримавши асист від Морєса і перекинувши Бандуру.

Львів міг зрівняти після стандарту. Адамюк виграв верхову боротьбу, проте погано приклався до м'яча. Ракицький у схожому епізоді на 37-й пробив краще, але також невлучно. Ще прицільніше з другого поверху стріляв Мораєс – тут вже Бандура витягнув снаряд з кута. На останніх секундах першого тайму Ракицький з Патріком у кілька стіночок розірвали захист Львова, і довелось уже виносити круглого з лінії порожніх воріт.

Перший момент другого тайму трапився на 62-й. Мораєс вивів Нема на Бандуру, в якого і влучив бразилець. За декілька хвилин простріл Болбата рукою заблокував захисник господарів, та Бойко пошкодував команду Бакалова. Львів'яни відповіли доволі гостро: Тейлор класно продерся лівим флангом, однак Бруно Дуарте не зміг належно пробити з декількох метрів.

Алан Патрік красиво і потужно пробив зі штрафного, а Бандура додав ефектності епізоду своїм сейвом. Ще одного разу воротар господарів врятував після удару Мораєса з кількох метрів. Екс-форвард Динамо зіграв надто прямолінійно в цьому епізоді. І все ж Львів пропустив вдруге. Сергій Болбат найшвидше зорієнтувався після заблокованого удару Марлоса.

Шахтар набирає 12 очок і виходить у лідери до матчу Динамо – Олександрія. Львів залишається 7-м.

Україна. УПЛ, 5 тур

Львів – Шахтар – 0:2

Голи: Марлос, 21, Болбат, 90