Фонсека: Шахтар створив відмінний ринок для продажу гравців в європейські гранди

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека розповів про трансферну політику клубу.

"Коли ми купуємо трьох молодих бразильців, клуб думає не лише про теперішнє, а ще й про майбутнє. Трансферна політика Шахтаря дає успіх – це беззаперечний факт.

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Зверніть увагу на збірну Бразилії: скільки там футболістів, які були тут раніше або перебувають тут зараз? Шахтар створив відмінний ринок для продажу гравців до європейських грандів, працює над тим, щоб аналізувати та інтегрувати їх до своєї філософії. Бразильці приїхали саме завдяки такій політиці клубу. Ми міркуємо й про теперішнє: ці хлопці стануть у пригоді Шахтарю й зараз. Але насамперед вони для майбутнього – їм по 18–19 років, і вони зроблять великий внесок. Рішення продумані.

Переконаний, новачки зможуть адаптуватися до нашого стилю. Фернандо, Маркіньос, Додо – у них досить міцна конкуренція. Необхідно дати їм час і зрозуміти, що вони прийшли з геть інших реалій та футболу. Усім попереднім бразильцям теж потрібен був час, вони не "вибухнули" протягом перших місяців, а декому навіть знадобилися роки.

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Однак рано чи пізно ці гравці забезпечували успіх. Саме так ми підписуємо контракти. У Фернандо, Маркіньоса, Майкона й Додо відмінні властивості. Вважаю, вони дуже швидко адаптуються і будуть важливими елементами команди", – розповів Фонсека офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна "гірники" підписали бразильців Майкона, Фернандо, Маркіньоса Сіпріано та Мораєса.