Степаненко оцінив рівень гри новачків Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями про гру новачків донеччан.

"Скажу відразу – видно, що футболісти високого рівня. Бразильський футбол змінюється, і гравці приходять в команду вже більш дисциплінованими, більш підготовленими тактично. Це видно відразу. На полі вони відразу розуміють, що потрібно робити. Це великий плюс, їм не знадобиться стільки часу на адаптацію.

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Фернандо? Видно, що швидкий і технічний футболіст. Він серйозно допоможе Шахтарю. Це гідна заміна Бернарду. Майкон – чіпкий футболіст з хорошою передачею і ударом.

Питання, які завдання тепер буде ставити Містер центральним півзахисникам. Коли грав Фред, то ми з Малишевим займали оборонну позицію, так як знали, що Фред постійно підключається в атаку. Зараз, думаю, відповідальність і навантаження на центральних півзахисників буде більше розподілена, адже такого атакувального гравця, як Фред, немає",– цитує Степаненка телеканал Футбол 1.