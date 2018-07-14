Фонсека: Шахтер создал отличный рынок для продажи игроков в европейские гранды

Наставник Шахтера Паулу Фонсека рассказал о трансферной политике клуба.

"Когда мы покупаем трех молодых бразильцев, клуб думает не только о настоящем, но и о будущем. Трансферная политика Шахтера дает успех - это неоспоримый факт.

Шахтер заплатил за Сиприано 650 тысяч евро

Обратите внимание на сборную Бразилии: сколько там футболистов, которые были здесь раньше или находятся здесь сейчас? Шахтер создал отличный рынок для продажи игроков в европейские гранды, работает над тем, чтобы анализировать и интегрировать их в свою философию. Бразильцы приехали именно благодаря такой политике клуба. Мы думаем и о настоящем: эти ребята пригодятся Шахтеру и сейчас. Но прежде всего они для будущего - им по 18-19 лет, и они сделают большой вклад. Решение продуманы.

Убежден, новички смогут адаптироваться к нашему стилю. Фернандо, Маркиньос, Додо - у них достаточно прочная конкуренция. Необходимо дать им время и понять, что они пришли с совершенно других реалий и футбола. Всем предыдущим бразильцам тоже нужно было время, они не "взорвались" в течение первых месяцев, а некоторым даже понадобились годы.

Степаненко оценил уровень игры новичков Шахтера

Однако рано или поздно эти игроки обеспечивали успех. Именно так мы подписываем контракты. У Фернандо, Маркиньоса, Майкона и Додо отличные свойства. Считаю, они очень быстро адаптируются и будут важными элементами команды", – рассказал Фонсека официальному сайту Шахтера.

Напомним, во время летнего трансферного окна "горняки" подписали Майкона, Фернандо, Маркиньоса Сиприано и Мораес.