Віце-президент УПЛ пояснив, чому не варто розширювати чемпіонат до 16 команд

Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський роз'яснив, які головні ризики криються за розширенням представництва команд у чемпіонаті України.

"У нас закладено в регламенті можливість переходу до формату розширення. Є додаток у регламенті, який ці правила передбачає і дедлайн такого рішення – 31 березня 2019 року. У чемпіонаті з 12 команд ми маємо стабільність, чітку систему змагань, яка зберігає інтригу до самого кінця. Цей формат готовий до продажу з точки зону комерційних прав і телевізійного пулу.

Найгірший сценарій – коли ліга розшириться, а через деякий час знову доведеться скорочувати формат, тому що ми не будемо достатньо міцні щоб утримувати лігу у складі 16 команд. Це підірве комерційний фундамент та вартість комерційного продукту, який ми повинні продавати. Найголовніше говорити про розвиток команд, а не про їх існування.

Грімм: Розширення УПЛ до 16 команд дуже важливе для розвитку футболу

Нам важливо залишити спортивний рівень на високому рівні. Щоб між першою і шістнадцятою командою не було прірви у класі. Це може підірвати інтригу змагань. Від команд першої ліги подано лише чотири заявки щодо атестації для участі в еліті. Це говорить про те, що український футбол ще не готовий до розширення УПЛ.

Якщо чотири або п’ять клубів піднімуться до УПЛ наступного сезону, чи будуть у першій лізі ще два-три клуби, які через один сезон спроможні підвищитись у класі, виходячи з фінансової, інфраструктурної та організаційної складової? Ми повинні організувати найвигідніший продукт. В цьому нам допоможуть наші консультанти. Вони проаналізують, як краще продавати продукт – з 16 чи 12 командами. Але це рішення треба прийняти до кінця року, тому що з січня ми вступаємо у перемовини по реалізації телевізійного пулу.

Перевага 16 команд – більше регіональних ринків, більше матчів, збільшення комерційної вартості, але при цьому, виручка кожного клуба зменшується на 25 відсотків. Головний ризик – відсутність фундаменту із клубів, які претендуватимуть далі у підвищенні в класі", – розповів Ключковський телеканалу "Футбол".

"З Гріммом знайомі 10 років". "Сірий кардинал" української Прем’єр-ліги