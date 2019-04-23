"Фонсека розпитує про орендованих гравців", – Бабич розповів про відносини з тренером "гірників"

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про взаємовідносини з Паулу Фонсекою та Юрієм Вернидубом.

"Ми завжди працюємо під тиском і критикою, нас це загартовує. Тому не звертаємо уваги. Ми важко почали чемпіонат і багато хто нас списував, передчували, що ми будемо вести боротьбу за виживання.

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Але сталося так, що ми зібралися, зміцнили заявку команди до 1 вересня і почали награвати склад. Те, що ми потрапили в першу шістку – не випадковість, адже ми набрали 30 очок. Ми зробили великий крок.

Нормальні відносини, намагаємося парою слів перекинутися з Фонсекою, він запитує про орендованих гравців. З Вернидубом контрольну зустріч грали, завжди готовий потиснути руку і поспілкуватися з такими фахівцями", – сказав Бабич в коментарі UA-Футбол.

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