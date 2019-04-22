"Сікан просто топ", – Бабич не пошкодував компліментів юному нападнику

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич висловив компліменти юному нападнику Данилу Сікану.

"Хлопець молодий, з характером, хороші футбольні якості ще й підкріплюються людськими. Він виходить поки на заміну, але зі Львовом вийшов вже в старті.

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Він чує нас, фактура у нього є, потрібен час, щоб міць з'явилася. Але в плані бажання і навчання – він просто топ. Нагадує молодого Фоміна. Коли я був гравцем Металіста, Руслан переходив до Шахтаря, ось такого плану і нападник Сікан.

Я бачу прогрес: грають молоді футболісти, для яких це перший сезон у Прем'єр-лізі, а багато дивляться на них як на гравців основи. Рік тому ми брали колишніх дублерів і гравців ротації, а зараз вони гравці основного складу – Чоботенко, Ігнатенко, Биков, Вакула, Піхальонок, Борячук, Зубков. Всі вони прогресували.

Перше наше завдання було – дати їм впевненість, щоб вони повірили, що ми можемо виконати задумане. Тепер треба не зупинятися", – цитує Бабича ua-football.

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