toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"

15:30 3626 Читать на русском
"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"
Шахтар громить Зорю / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 24 туру УПЛ з Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та збірної України.

– Динамо у непростому матчі перемогло Маріуполь. Як вам гра дебютантів киян – Попова та Ісаєнка?

– Величезний плюс саме в тому, що Хацкевич довіряє молодим вихованцям. Вони його не підводять – здобули важку, але важливу перемогу. Прекрасно розуміємо, що будь-яка нова втрата очок – і в Динамо зникнуть останні шанси на чемпіонство. У Маріуполі команди створили чимало голових моментів, але більше пощастило киянам. Це була гра до першого забитого м’яча.

Маріуполь – Динамо: Циганков з рекордом як символ молоді киян, такі різні дебюти Попова та Ісаєнка, героїчний Худжамов

– Вербіч після травми – непереконливий. Згідні?

– Усе логічно – він випав з ігрового і тренувального процесу. Але Вербіч – гравець хорошого рівня, тож я переконаний, що незабаром він надолужить втрачені кондиції.

– Тим часом за Шахтар дебютував Тете. Ваші враження?

– Цьому бразильцеві знадобиться трохи часу, щоб стати основним гравцем Шахтаря. Усе залежатиме від довіри пана Фонсеки. За Тете виклали кругленьку суму і вже зараз помітно, що це футболіст із високим потенціалом Фреда або Фернандінью. Думаю, невдовзі ми матимемо чергову зірку Шахтаря.

– Зоря має лише вісім перемог у 24 матчах. Деякі експерти переконані, що епоха "Мужиків" вже стала історією

– Дійсно, якось аж занадто легко програють такі матчі підопічні Вернидуба. Усі прекрасно розуміли силу Шахтаря, але при цьому очікували більшого опору від Зорі. Такої команди, як рік чи два тому, я не бачу. Вочевидь, Зорі не вдалося замінити тих футболістів, які покинули команду. Прийшов Будківський – ми чекаємо від нього голів, а він не забиває. Те ж можу сказати й про інших.

Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"

Відставання Зорі від третього місця зросло до 12 очок. Це – надзвичайно багато. Відіграти такий гандикап практично нереально, тож можемо говорити, скоріше, про боротьбу Зорі за четверте місце.

– Олександрія зайвий раз зміцнила свою третю позицію у турнірній таблиці, обігравши Львів. Господарі поля догравали матч удев'ятьох. Немає головного тренера – немає дисципліни?

– Вилучення бразильця Велозу – це дві жовті картки, випадок робочий. А ось Приймак дійсно не впорався з власними емоціями. Він – погарячкував. Ми побачили заслужену перемогу Олександрії, яка контролювала перебіг практично всього матчу, забила два голи і могла забити ще більше. Натомість Львів увімкнувся лише в останні 10-15 хвилин.

Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо захист львівського клубу ще справляється – вони пропускають небагато (25 голів у 24 матчах, – Футбол 24), то створення гольових моментів, не кажучи вже про забиті голи (22 у 24 матчах, – Футбол 24) – незадовільне. Керівництво розповідає, мовляв, у них бразильський напрямок, але наразі бачимо, що є великі проблеми з атакою. Львову буде важко боротися за єврокубкові місця.

– Карпати у трьох матчах з Десною набрали лише 1 очко. Чому чернігівці – настільки незручний суперник для львів’ян?

– Десна – хороша, збалансована команда. Але при цьому я не можу сказати, що Карпати не заслужили хоча б на нічию. Гості створювали моменти, є питання щодо пенальті… Якщо б львів'янам вдалося забити на початку другого тайму, гра могла піти за іншим сценарієм.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Карпати пробуксовують, немає стабільності. Була чудова перемога над Ворсклою, після якої – дві поразки від Інгульця і Десни. Але мені імпонує головний тренер Фабрі, який після матчу чітко розставляє акценти. Він не скаржиться на суддівство чи ще щось, а більше критикує своїх футболістів. Адже, зважаючи на склад, Карпати повинні боротися за єврокубки.

– Як можна боротися за єврокубки, припускаючись кричущих провалів у захисті? Пригадайте хоча б перший гол Десни у виконанні Картушова…

– Бачите, тренер продовжує шукати оптимальний варіант у захисті. Не було Мегреміча, Папа вийшов лише у другому таймі. Проблеми із обороною дійсно очевидні. Фабрі їх усвідомлює. Ви ж бачили, як він реагував на перший пропущений гол? Він бив себе по обличчі. Пропустили в елементарному епізоді!

– Віталій Косовський у Ворсклі: дві поразки в чемпіонаті, виліт із Кубка України, нуль забитих голів. Його призначення – помилкове?

– Ворскла не заслуговувала поразки від Арсенала. Від Калітвінцева залетіло, а у випадках з атаками полтавчан чудово зіграв Підківка. Думаю, Косовський зіткнувся з проблемами не лише ігрового характеру. Плюс – команді бракує фарту. Я чудово знайомий із Віталієм, ми разом навчалися, тож я впевнений у його кваліфікації. Думаю, у Ворскли ще все попереду.

– Олімпіку не вдається перемогти в останніх 12 турах. Востаннє це траплялося ще 21 жовтня минулого року. Що не так у роботі Шевчука?

– Чогось Олімпіку явно бракує – відповідь на це запитання, напевно, краще знає сам Шевчук. Вчора в Одесі була 100-відсотково нічийна гра. У принципі, це не найгірший результат для Олімпіка, зважаючи на турнірну ситуацію.

Чорноморець – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шевчук прагне зробити з команди Барселону, але потрібно реально дивитися на речі. Без агресії, без боротьби в українському чемпіонаті дуже важко перемогти. Красивий футбол може собі дозволити Шахтар – там рівень футболістів зовсім інший. В Олімпіка таких виконавців немає, тож потрібно чіплятися за очки. Ризик вилетіти у Першу лігу – абсолютно реальний.

А ось Арсенал – приклад успішного перевтілення. Прийшов Ігор Леонов – і ви бачите, з яким шаленим настроєм команда виходить на поле, як вона добивається результату. Футболісти гризуть землю. Молодці.

Сторінка автора у Facebook

Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ

Теги
Головне Олег Бабій Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Віталій Косовський Віталій Косовський Тете Тете Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Статті Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Львів Львів Юрій Вірт Юрій Вірт В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Думка експерта Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ворскла Ворскла Зоря Зоря Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
13
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук