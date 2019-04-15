"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"

"Футбол 24" обговорює матчі 24 туру УПЛ з Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та збірної України.

– Динамо у непростому матчі перемогло Маріуполь. Як вам гра дебютантів киян – Попова та Ісаєнка?

– Величезний плюс саме в тому, що Хацкевич довіряє молодим вихованцям. Вони його не підводять – здобули важку, але важливу перемогу. Прекрасно розуміємо, що будь-яка нова втрата очок – і в Динамо зникнуть останні шанси на чемпіонство. У Маріуполі команди створили чимало голових моментів, але більше пощастило киянам. Це була гра до першого забитого м’яча.

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– Вербіч після травми – непереконливий. Згідні?

– Усе логічно – він випав з ігрового і тренувального процесу. Але Вербіч – гравець хорошого рівня, тож я переконаний, що незабаром він надолужить втрачені кондиції.

– Тим часом за Шахтар дебютував Тете. Ваші враження?

– Цьому бразильцеві знадобиться трохи часу, щоб стати основним гравцем Шахтаря. Усе залежатиме від довіри пана Фонсеки. За Тете виклали кругленьку суму і вже зараз помітно, що це футболіст із високим потенціалом Фреда або Фернандінью. Думаю, невдовзі ми матимемо чергову зірку Шахтаря.

– Зоря має лише вісім перемог у 24 матчах. Деякі експерти переконані, що епоха "Мужиків" вже стала історією…

– Дійсно, якось аж занадто легко програють такі матчі підопічні Вернидуба. Усі прекрасно розуміли силу Шахтаря, але при цьому очікували більшого опору від Зорі. Такої команди, як рік чи два тому, я не бачу. Вочевидь, Зорі не вдалося замінити тих футболістів, які покинули команду. Прийшов Будківський – ми чекаємо від нього голів, а він не забиває. Те ж можу сказати й про інших.

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Відставання Зорі від третього місця зросло до 12 очок. Це – надзвичайно багато. Відіграти такий гандикап практично нереально, тож можемо говорити, скоріше, про боротьбу Зорі за четверте місце.

– Олександрія зайвий раз зміцнила свою третю позицію у турнірній таблиці, обігравши Львів. Господарі поля догравали матч удев'ятьох. Немає головного тренера – немає дисципліни?

– Вилучення бразильця Велозу – це дві жовті картки, випадок робочий. А ось Приймак дійсно не впорався з власними емоціями. Він – погарячкував. Ми побачили заслужену перемогу Олександрії, яка контролювала перебіг практично всього матчу, забила два голи і могла забити ще більше. Натомість Львів увімкнувся лише в останні 10-15 хвилин.

Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо захист львівського клубу ще справляється – вони пропускають небагато (25 голів у 24 матчах, – Футбол 24), то створення гольових моментів, не кажучи вже про забиті голи (22 у 24 матчах, – Футбол 24) – незадовільне. Керівництво розповідає, мовляв, у них бразильський напрямок, але наразі бачимо, що є великі проблеми з атакою. Львову буде важко боротися за єврокубкові місця.

– Карпати у трьох матчах з Десною набрали лише 1 очко. Чому чернігівці – настільки незручний суперник для львів’ян?

– Десна – хороша, збалансована команда. Але при цьому я не можу сказати, що Карпати не заслужили хоча б на нічию. Гості створювали моменти, є питання щодо пенальті… Якщо б львів'янам вдалося забити на початку другого тайму, гра могла піти за іншим сценарієм.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Карпати пробуксовують, немає стабільності. Була чудова перемога над Ворсклою, після якої – дві поразки від Інгульця і Десни. Але мені імпонує головний тренер Фабрі, який після матчу чітко розставляє акценти. Він не скаржиться на суддівство чи ще щось, а більше критикує своїх футболістів. Адже, зважаючи на склад, Карпати повинні боротися за єврокубки.

– Як можна боротися за єврокубки, припускаючись кричущих провалів у захисті? Пригадайте хоча б перший гол Десни у виконанні Картушова…

– Бачите, тренер продовжує шукати оптимальний варіант у захисті. Не було Мегреміча, Папа вийшов лише у другому таймі. Проблеми із обороною дійсно очевидні. Фабрі їх усвідомлює. Ви ж бачили, як він реагував на перший пропущений гол? Він бив себе по обличчі. Пропустили в елементарному епізоді!

– Віталій Косовський у Ворсклі: дві поразки в чемпіонаті, виліт із Кубка України, нуль забитих голів. Його призначення – помилкове?

– Ворскла не заслуговувала поразки від Арсенала. Від Калітвінцева залетіло, а у випадках з атаками полтавчан чудово зіграв Підківка. Думаю, Косовський зіткнувся з проблемами не лише ігрового характеру. Плюс – команді бракує фарту. Я чудово знайомий із Віталієм, ми разом навчалися, тож я впевнений у його кваліфікації. Думаю, у Ворскли ще все попереду.

– Олімпіку не вдається перемогти в останніх 12 турах. Востаннє це траплялося ще 21 жовтня минулого року. Що не так у роботі Шевчука?

– Чогось Олімпіку явно бракує – відповідь на це запитання, напевно, краще знає сам Шевчук. Вчора в Одесі була 100-відсотково нічийна гра. У принципі, це не найгірший результат для Олімпіка, зважаючи на турнірну ситуацію.

Чорноморець – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шевчук прагне зробити з команди Барселону, але потрібно реально дивитися на речі. Без агресії, без боротьби в українському чемпіонаті дуже важко перемогти. Красивий футбол може собі дозволити Шахтар – там рівень футболістів зовсім інший. В Олімпіка таких виконавців немає, тож потрібно чіплятися за очки. Ризик вилетіти у Першу лігу – абсолютно реальний.

А ось Арсенал – приклад успішного перевтілення. Прийшов Ігор Леонов – і ви бачите, з яким шаленим настроєм команда виходить на поле, як вона добивається результату. Футболісти гризуть землю. Молодці.

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Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ