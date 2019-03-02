Фонсека прокоментував важку перемогу Шахтаря над Чорноморцем

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека вважає, що його команда справедливо перемогла у матчі з Чорноморцем.

"Складна гра, поза всякими сумнівами. Чорноморець чудово оборонявся. У нас виникали труднощі з тим, щоб розкрити оборону й дійти до завершення. Ми завжди лишалися з м’ячем, однак було мало цілеспрямованості в першому таймі.

Шахтар у важкому матчі здолав Чорноморець завдяки пенальті – одесити провели хороший матч

У перерві внесли корективи, команда заграла глибше і стала більш непередбачуваною. Ми створили кілька моментів, які можна було реалізувати, забили гол з абсолютно відвертого пенальті, а також не дозволяли Чорноморцю дістатися до наших воріт. Заслужена й справедлива перемога.



Це правда, зараз в одеситів багато нових футболістів. У такий період за відсутності офіційних зустрічей не надто просто вивчати суперника. Дійсно, наше вивчення базувалося саме на попередньому поєдинку Чорноморця, який вони виграли. Розуміли, що буде складно, до цього й готувалися.

Чорноморець – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я попереджав своїх футболістів, що з приходом новачків Чорноморець став значно сильнішим. Ми переглядали відео, я говорив, наскільки важким буде матч, ми готувалися до цього", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.