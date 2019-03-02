Фонсека прокомментировал трудную победу Шахтера над Черноморцем

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека считает, что его команда справедливо победила в матче с Черноморцем.

"Сложная игра, вне всяких сомнений. Черноморец прекрасно оборонялся. У нас возникали проблемы с тем, чтобы вскрыть оборону и дойти до конца. Мы всегда оставались с мячом, однако было мало целеустремленности в первом тайме.

Шахтер в тяжелом матче одолел Черноморец благодаря пенальти – одесситы провели хороший матч

В перерыве внесли коррективы, команда заиграла глубже и стала более непредсказуемой. Мы создали несколько моментов, которые можно было реализовать, забили гол с совершенно откровенного пенальти, а также не позволяли Черноморцу добраться до наших ворот. Заслуженная и справедливая победа.

Это правда, сейчас у одесситов много новых футболистов. В такой период при отсутствии официальных встреч не слишком просто изучать соперника. Действительно, наше изучение базировалось именно на предыдущем поединке Черноморца, который они выиграли. Понимали, что будет сложно, к этому и готовились.

Черноморец – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я предупреждал своих футболистов, что с приходом новичков Черноморец стал значительно сильнее. Мы просматривали видео, я говорил, насколько тяжелым будет матч, мы готовились к этому", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.