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Фонсека перебуває в списку кандидатів на посаду наставника Роми

21:28 566 Читать на русском
Фонсека перебуває в списку кандидатів на посаду наставника Роми
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека має можливість продовжити кар'єру в Серії А.

Керівництво Роми склало шорт-лист з претендентами на тренерське крісло "вовків", повідомляє Сalciomercato.

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За інформацією видання, на радари римської команди потрапили: Паулу Фонсека (Шахтар), Роберто Де Зербі (Сассуоло), Рафаель Бенітес (Ньюкасл), Марко Джампаоло (Сампдорія), Дженнаро Гаттузо (екс-Мілан).

Нагадаємо, у тренера Шахтаря чинний контракт з донецьким клубом розрахований ще на рік. Напередодні президент "гірників" Рінат Ахметов заявив про готовність відпустити Паулу Фонсеку в європейський гранд, якщо надійде така пропозиція.

За підсумками минулого сезону Рома посіла 6-ту сходинку турнірної таблиці Серії А.

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