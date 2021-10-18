Колишній тренер Шахтаря та Роми Паулу Фонсека розповів про своє нинішнє життя та шанси стати наставником збірної України.

"У мене все добре. Я вдома, в Києві. Зараз без роботи, насолоджуюся часом з родиною. Вже й не пам'ятаю, коли у мене було стільки часу на сім'ю.

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Повернення в Україну? Я люблю її, але зараз – не найкращий час. Хочу продовжити бути тренером у топ-лігах. Збірна України? Я не думаю тренувати національні команди найближчими роками. Можливо, трохи пізніше це може статися. Зараз це буде складно", – резюмував Фонсека в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, португальський фахівець тренував Шахтар протягом 2016-2019 років, після чого перебрався у Рому. У столиці Італії Паулу пропрацював до травня цього року.

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