"У меня все хорошо. Я дома, в Киеве. Сейчас без работы, наслаждаюсь временем с семьей. Уже и не помню, когда у меня было столько времени на семью.

"Киев – это мой дом", – Фонсека поделился планами на будущее

Возвращение в Украину? Я люблю ее, но сейчас – не лучшее время. Хочу продолжить быть тренером в топ-лигах. Сборная Украины? Я не думаю тренировать национальные команды в ближайшие годы. Возможно, чуть позже это может произойти. Сейчас это будет сложно", – резюмировал Фонсека в интервью Sport Arena.

Напомним, португальский специалист тренировал Шахтер в течение 2016-2019 годов, после чего перебрался в Рому. В столице Италии Паулу проработал до мая этого года.

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