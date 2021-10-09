"Рим чи Київ? Дуже важко вибрати. Рим – це фантастичне місто, дуже красиве, до нього дуже тягне, там дуже привітні люди.

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Київ – це мій дім, я тут живу, дуже гарне місто і позитивні люди. Звичайно, я чекаю, що через кілька місяців буду працювати. Зараз я відпочиваю, насолоджуюся сім'єю, тому що це дуже важливо після стількох років роботи", – сказав Фонсека для Youtube-каналу Бомбардир.

Португальський фахівець очолював Шахтар у 2016-2019 роках та за цей час одружився з українкою. Пізніше Фонсека очолив Рому.

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