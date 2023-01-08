"Я мешкав два роки з Олександром Валерійовичем в одній кімнаті. Він завжди мені казав: "Малий, ти на мене не дивися, навіть якщо я спиною. Ти просто біжи, а я дам". Так і було.

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Пам'ятаю, грали вдома із Кривбасом. І він спиною до чужих воріт приймає м'яч і дає передачу між центральним захисником та опорником, а я біжу з лівого флангу, набираю. Не дивлячись на нього, я вже підсвідомо розумів, що він віддаватиме пас. Тому гадаю, що Олександр Валерійович Рикун – найсильніший український футболіст.

Це неправда, що Рикун міг перед матчем дозволити собі випити. Перед матчем він ніколи не пив. Був карт-бланш. За три дні до гри – у нього був режим, а після матчу йому давали два дні на відновлення", – сказав Фомін в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Руслан виступав з Рикуном у Металісті з 2006 по 2008 роки.

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