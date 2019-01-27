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Флорентен Погба: Існує лише 2 клуби, на які мій брат готовий проміняти Манчестер Юнайтед

08:52 682 Читать на русском
Флорентен Погба: Існує лише 2 клуби, на які мій брат готовий проміняти Манчестер Юнайтед
Флорентен та Поль Погба / Фото PA

Рідний брат хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба Флорентен поділився думками щодо майбутнього свого зіркового родича.

"Нам подобається тікі-така. Кожного разу, коли є така можливість, дивлюся матчі Барселони або йду на Камп Ноу.

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Коли мій брат покине Манчестер Юнайтед, є тільки три варіанти: Манчестер Сіті, Реал чи Барселона.

У Ман Сіті він не збирається переходити, тому він відправиться в Іспанію: в Барсу або Реал", – цитує Флорентена AS.

Нагадаємо, Флорентен Погба наразі є вільним агентом. Останнім клубом француза був Сент-Етьєн.

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