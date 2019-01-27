Флорентен Погба: Існує лише 2 клуби, на які мій брат готовий проміняти Манчестер Юнайтед

Україна — 08:26 903
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"Я не сидітиму в соцмережах", – Соль поділився враженнями від першого етапу зимових зборів Динамо
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Спортінг завоював Кубок португальської ліги, вирвавши перемогу над Порту в серії пенальтіПортугалія — 00:38 279
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Маліновський асистом не зміг врятувати Генк від сенсаційної поразки у матчі проти МускронаБельгія — 26 січ 575
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Мілан та Наполі розписали суху нічиюІталія — 26 січ 303
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Шевченко отримав пам'ятну футболку Мілана та "запалив" на Сан-Сіро перед матчем з НаполіІталія — 26 січ 6457
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