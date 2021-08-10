Новий головний тренер Бундестім Гансі Флік ні для кого не закриває двері до збірної.

Флік сьогодні дав першу прес-конференцію в статусі наставника збірної Німеччини. Фахівець відповів на запитання журналістів про план розвитку Бундестім, про очікування та власну мотивацію.

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Найцікавішою була позиція Гансі щодо футболістів, яких свого часу штучно відсіяв Льов. Флік заявив, що жодних обмежень не ставить і радий бачити в збірній Мюллєра, Хуммельса, Боатенга, Ройса та Гьотце.

"Я викликатиму найкращих. Якщо футболіст грає з максимальною віддачею, то може розраховувати на виклик. Я радий за Гьотце, що він повертається на свій шлях у ПСВ. Ройс – один з найкращих футболістів світу на своїй позиції", – сказав Флік.

Нагадаємо, що Льов повернув Мюллєра на Хуммельса в збірну перед Євро-2020, але не звернув увагу на Боатенга та Гьотце. Ройс сам відмовився від поїздки на чемпіонат.

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