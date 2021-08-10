Новый главный тренер Бундестим Ханси Флик ни для кого не закрывает двери в сборную.

Флик сегодня дал первую пресс-конференцию в статусе наставника сборной Германии. Специалист ответил на вопросы журналистов о планах развития Бундестим, об ожиданиях и собственной мотивации.

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Самой интересной была позиция Ганси по футболистам, которых в свое время искусственно отсеял Лев. Флик заявил, что никаких ограничений не ставит и рад видеть в сборной Мюллера, Хуммельса, Боатенга, Ройса и Гетце.

"Я буду вызывать лучших. Если футболист играет с максимальной отдачей, то может рассчитывать на вызов. Я рад за Гетце, что он возвращается на свой путь в ПСВ. Ройс – один из лучших футболистов мира на своей позиции", – сказал Флик.

Напомним, что Лев вернул Мюллера на Хуммельса в сборную перед Евро-2020, но не обратил внимание на Боатенга и Гетце. Ройс сам отказался от поездки на чемпионат.

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