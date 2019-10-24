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Фламенго знищив Греміо та став другим фіналістом Копа Лібертадорес

11:38 181 Читать на русском
Фламенго знищив Греміо та став другим фіналістом Копа Лібертадорес
Габігол оформив дубль / твіттер Фламенго

Фламенго розгромив Греміо (5:0) в матчі-відповіді півфіналу Копа Лібертадорес і вийшов до фіналу найпрестижнішого турніру Південної Америки.

"Червоно-чорні" повністю контролювали хід поєдинку, але відкрити рахунок їм вдалося лише під завісу першого тайму.

Рівер Плейт мінімально поступився Бока Хуніорс, але вийшов до фіналу Копа Лібертадорес

Бруну Енріке вдало зіграв на добиванні, відправивши в порожні ворота м'яч після сейву Віктора. На старті другої половини гри за справу взявся Габігол. Зірковий форвард із лівої розкішно пробив після подачі з кутового, а на 56-й хвилині без зайвих проблем реалізував пенальті.

Добили "триколірних" Хуан-Пабло Марі та Родрігу Каю. Перший вдало зіграв на випередження після навісу з кута поля, а другий головою метрів із 10-ти замкнув подачу зі штрафного.

Отже, 5:0 – на користь Фламенго після нічиєї 1:1 у першому поєдинку. Тепер клуб із Ріо-де-Жанейро зіграє проти Рівер Плейт у фіналі в чилійському Сантьяго. Матч відбудеться 23 листопада.

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