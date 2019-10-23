Рівер Плейт мінімально поступився Бока Хуніорс, але вийшов до фіналу Копа Лібертадорес

Ліга Європи — 11:00 1283
-
Сент-Етьєн: представлення суперника Олександрії у Лізі Європи – гранд з приставкою "екс", що прагне повернутися на Олімп
-
"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія ЯрмоленкаАнглія — 10:03 6671
-
Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для ШахтаряЛіга чемпіонів — 02:54 4022
-
Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 01:48 18355
-
Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга чемпіонів — 22 жовт 2863