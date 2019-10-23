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Рівер Плейт мінімально поступився Бока Хуніорс, але вийшов до фіналу Копа Лібертадорес

11:13 91 Читать на русском
Рівер Плейт мінімально поступився Бока Хуніорс, але вийшов до фіналу Копа Лібертадорес
Рівер Плейт – перший фіналіст Кубка Лібертадорес / beIN Sports

У матчі-відповіді півфіналу Копа Лібертадорес Рівер Плейт став першим фіналістом турніру попри мінімальну поразку від Бока Хуніорс (0:1).

Кубок Лібертадорес. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 1:0

Гол: Уртадо, 80

Бока Хуніорс задля виходу до фіналу повинна була відзначитись щонайменше двома голами, адже у першому матчі Рівер Плейт переміг 2:0. Бока набагато більше атакувала, однак реалізація моментів підводила. Єдиний гол забив Уртадо на 80-й хвилині і Рівер Плейт став першим фіналістом Кубка Лібертадорес.

Копа Лібертадорес, півфінали: Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс, Греміо та Фламенго розписали нічию

Відзначимо, що гравець Карпат Хорхе Карраскаль не з'явився на полі у цьому матчі, хоча і потрапив до заявки команди.

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Теги
Світ Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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