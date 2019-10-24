toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ СЛАВИЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА

Фламенго уничтожил Гремио и стал вторым финалистом Копа Либертадорес

11:38 40 Читати українською
Фламенго уничтожил Гремио и стал вторым финалистом Копа Либертадорес
Габигол оформил дубль / твиттер Фламенго

Фламенго разгромил Гремио (5:0) в ответном матче полуфинала Копа Либертадорес и вышел в финал самого престижного турнира Южной Америки.

"Красно-черные" полностью контролировали ход поединка, но открыть счет им удалось лишь под занавес первого тайма.

Ривер Плейт минимально уступил Бока Хуниорс, но вышел в финал Копа Либертадорес

Бруну Энрике удачно сыграл на добивании, отправив в пустые ворота мяч после сейва Виктора. На старте второй половины игры за дело взялся Габигол. Звездный форвард с левой роскошно пробил после подачи с углового, а на 56-й минуте без лишних проблем реализовал пенальти.

Добили "трехцветных" Хуан-Пабло Мари и Родригу Каю. Первый удачно сыграл на опережение после навеса с угла поля, а второй головой метров с 10-ти замкнул подачу со штрафного.

Итак, 5:0 – в пользу Фламенго после ничьей 1:1 в первом поединке. Теперь клуб из Рио-де-Жанейро сыграет против Ривер Плейт в финале в чилийском Сантьяго. Матч состоится 23 ноября.

blog_ava
Гол Ракицкого и шедевр от Забитцера в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Зенит – 2:1
00:26
698
Теги
Мир Видеоновости Кубок Либертадорес Гремио Гремио Фламенго Фламенго
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
22
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук