Фламенго уничтожил Гремио и стал вторым финалистом Копа Либертадорес

Фламенго разгромил Гремио (5:0) в ответном матче полуфинала Копа Либертадорес и вышел в финал самого престижного турнира Южной Америки.

"Красно-черные" полностью контролировали ход поединка, но открыть счет им удалось лишь под занавес первого тайма.

Ривер Плейт минимально уступил Бока Хуниорс, но вышел в финал Копа Либертадорес

Бруну Энрике удачно сыграл на добивании, отправив в пустые ворота мяч после сейва Виктора. На старте второй половины игры за дело взялся Габигол. Звездный форвард с левой роскошно пробил после подачи с углового, а на 56-й минуте без лишних проблем реализовал пенальти.

Добили "трехцветных" Хуан-Пабло Мари и Родригу Каю. Первый удачно сыграл на опережение после навеса с угла поля, а второй головой метров с 10-ти замкнул подачу со штрафного.

Итак, 5:0 – в пользу Фламенго после ничьей 1:1 в первом поединке. Теперь клуб из Рио-де-Жанейро сыграет против Ривер Плейт в финале в чилийском Сантьяго. Матч состоится 23 ноября.