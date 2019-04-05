ФК Львів офіційно попрощався з Лукасом Тейлором

Завершився термін орендної угоди Тейлора із "синьо-золотими левами", і гравець повернувся до бразильського Палмейраса, з яким має чинний контракт.

23-річний вінгер взяв участь у 17-ти матчах "містян" у сезоні 2018/2019 років, відзначившись трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами за львівський клуб.

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Зокрема, на рахунку Тейлора – гол у ворота київського Динамо на НСК Олімпійський, який дозволив Львову відсвяткувати історичну перемогу.

"ФК Львів дякує Тейлору за співпрацю і самовіддачу як у тренувальному процесі, так і в матчах, та бажає гравцю успіхів у майбутній футбольній кар’єрі!", – йдеться в повідомленні офіційного сайту ФК Львів.

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