Маріуполь у вольовому стилі переміг Львів – справжня гольова феєрія у столиці Галичини

Львів у рідних стінах не зміг втримати перевагу над Маріуполем у матчі 23-го туру УПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Відкрив рахунок Львів на екваторі першого тайму. Ліпе Велозу забив просто божевільний гол зі штрафного – без шансів для Гальчука.

Здавалося, що господарі поля, які більше тримали м'яч, контролюють хід гри, однак все змінилося у другому таймі, коли Матранг під час кутового завалив на газон суперника, отримав другу жовту картку та заробив пенальті у власні ворота. Удар з позначки впевнено реалізував Зубков на 54-й хвилині.

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Після пенальті Маріуполь почав грати значно активніше та загострювати біля воріт Бандури. На 71-й хвилині це принесло свої плоди: той же Зубков асистував Борячуку, який вивів приазовців вперед, а на 77-й хвилині вже Зубков ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика засмутив Бандуру, встановивши рахунок 3:1.

Натомість Львів не склав зброю і спромігся відігратися. На 80-й хвилині надію своїй команді подарував Приймак, однак львів'янам забракло сил і часу для того, щоб звести матч до нічиєї. У підсумку Маріуполь переміг з рахунком 3:2. Завдяки цій перемозі підопічні Бабича набрали 33 очки та посідають 4 сходинку, Львів залишився 6-м з 30-ма пунктами.

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