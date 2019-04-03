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Маріуполь у вольовому стилі переміг Львів – справжня гольова феєрія у столиці Галичини

21:35 380 Читать на русском
Маріуполь у вольовому стилі переміг Львів – справжня гольова феєрія у столиці Галичини
Львів – Маріуполь – 2:3

Львів у рідних стінах не зміг втримати перевагу над Маріуполем у матчі 23-го туру УПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

22’ Луїс Велозу
53’ Пімента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Олександр Зубков 54’
Андрій Борячук 71’
Олександр Зубков 77’

Відкрив рахунок Львів на екваторі першого тайму. Ліпе Велозу забив просто божевільний гол зі штрафного – без шансів для Гальчука.

Здавалося, що господарі поля, які більше тримали м'яч, контролюють хід гри, однак все змінилося у другому таймі, коли Матранг під час кутового завалив на газон суперника, отримав другу жовту картку та заробив пенальті у власні ворота. Удар з позначки впевнено реалізував Зубков на 54-й хвилині.

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Після пенальті Маріуполь почав грати значно активніше та загострювати біля воріт Бандури. На 71-й хвилині це принесло свої плоди: той же Зубков асистував Борячуку, який вивів приазовців вперед, а на 77-й хвилині вже Зубков ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика засмутив Бандуру, встановивши рахунок 3:1.

Натомість Львів не склав зброю і спромігся відігратися. На 80-й хвилині надію своїй команді подарував Приймак, однак львів'янам забракло сил і часу для того, щоб звести матч до нічиєї. У підсумку Маріуполь переміг з рахунком 3:2. Завдяки цій перемозі підопічні Бабича набрали 33 очки та посідають 4 сходинку, Львів залишився 6-м з 30-ма пунктами.

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Маріуполь Маріуполь Львів Львів Львів - Маріуполь
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