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ФК Львов официально попрощался с Лукасом Тейлором

5 апреля 23:32 39 Читати українською
ФК Львов официально попрощался с Лукасом Тейлором
Лукас Тейлор / ФК Львов

Завершился срок арендного соглашения Тейлора с "сине-золотыми львами", и игрок вернулся в бразильский Палмейрас, с которым у него действующий контракт.

23-летний вингер принял участие в 17-ти матчах "горожан" в сезоне 2018/2019 годов, отметившись 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами за львовский клуб.

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В частности, на счету Тейлора – гол в ворота киевского Динамо на НСК Олимпийский, который позволил Львову отпраздновать историческую победу.

"ФК Львов благодарит Тейлора за сотрудничество и самоотдачу как в тренировочном процессе, так и в матчах, и желает игроку успехов в будущей футбольной карьере!", – говорится в сообщении официального сайта ФК Львов.

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Львов Львов Лукас Тейлор Майа Рейс Лукас Тейлор Майа Рейс
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